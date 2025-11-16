Staffel 1Folge 1vom 16.11.2025
54 Min.Folge vom 16.11.2025
In dieser Spezialausgabe der Ö1-Science-Arena auf der Buch Wien diskutieren Nobelpreisträger Anton Zeilinger und Forscherin Marissa Giustina unter der Leitung von Martin Haidinger über die geheimnisvolle Welt der Quantenphysik.
