Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verschränkte Wahrheiten - Das Jahr der Quantenphysik: Mit Anton Zeilinger und Marissa Giustina

Verschränkte Wahrheiten - Das Jahr der Quantenphysik: Mit Anton Zeilinger und Marissa GiustinaJetzt kostenlos streamen

Verschränkte Wahrheiten - Das Jahr der Quantenphysik

Folge 1: Verschränkte Wahrheiten - Das Jahr der Quantenphysik: Mit Anton Zeilinger und Marissa Giustina

54 Min.Folge vom 16.11.2025

In dieser Spezialausgabe der Ö1-Science-Arena auf der Buch Wien diskutieren Nobelpreisträger Anton Zeilinger und Forscherin Marissa Giustina unter der Leitung von Martin Haidinger über die geheimnisvolle Welt der Quantenphysik.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verschränkte Wahrheiten - Das Jahr der Quantenphysik
ORF III

Verschränkte Wahrheiten - Das Jahr der Quantenphysik

Alle 1 Staffeln und Folgen