ORF2Staffel 1Folge 1vom 16.12.2025
99 Min.Folge vom 16.12.2025

In Südkärnten verschwindet mit der slowenischen Sprache auch eine ganze Kultur aus dem Alltag. Ausgehend von ihrer Familiengeschichte zeichnet die Filmemacherin ein politisches Porträt von hundert Jahren verpasster Chancen – und macht das persönliche Verschwinden zu einer eindringlichen Mahnung für die Zukunft. Regie: Andrina Mracnikar Bildquelle: ORF/Soleil Film/Vertigo/Andrina Mracnikar

