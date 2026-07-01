Staffel 2Folge 5vom 01.07.2026
Die HauptrolleJetzt kostenlos streamen
Victorious
Folge 5: Die Hauptrolle
23 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 6
Tori ist überglücklich, als sie die Hauptrolle in einem Theaterstück der Hollywood Arts Highschool bekommt. Die Erfolgsstory hat allerdings einen Haken: Ausgerechnet Toris Rivalin Jade ist die Zweitbesetzung.
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Victorious
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: Nickelodeon Germany