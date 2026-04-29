Staffel 2Folge 9vom 29.04.2026
Ein Solo für 2Jetzt kostenlos streamen
Victorious
Folge 9: Ein Solo für 2
23 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 6
Die Hollywood-School-Gang muss für eine Benotung in der Musikklasse ein Solo oder Duett singen. Tori entschließt sich für ein Solo, doch dann lässt sie sich mit ihrem gutaussehenden Mitschüler ein...
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Victorious
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 2: Nickelodeon & © Season 2, Season 2: Nickelodeon Germany