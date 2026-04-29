Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Victorious

NickelodeonStaffel 2Folge 9vom 29.04.2026
Ein Solo für 2

Ein Solo für 2Jetzt kostenlos streamen

Victorious

Folge 9: Ein Solo für 2

23 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 6

Die Hollywood-School-Gang muss für eine Benotung in der Musikklasse ein Solo oder Duett singen. Tori entschließt sich für ein Solo, doch dann lässt sie sich mit ihrem gutaussehenden Mitschüler ein...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Victorious
Nickelodeon

Victorious

Alle 1 Staffeln und Folgen