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Victorious

NickelodeonStaffel 3Folge 3vom 29.04.2026
Fragestunde mit Pärchen

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Victorious

Folge 3: Fragestunde mit Pärchen

23 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 6

Jade und Beck helfen Sinjin bei seiner Gameshow 'Das schlimmste Paar'. Und dabei lernen sie mehr über ihre Beziehung, als ihnen lieb ist. Währenddessen wartet Tori darauf, dass das neue Pear Phone endlich herauskommt.

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