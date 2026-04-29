Staffel 3Folge 3vom 29.04.2026
Fragestunde mit PärchenJetzt kostenlos streamen
Victorious
Folge 3: Fragestunde mit Pärchen
23 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 6
Jade und Beck helfen Sinjin bei seiner Gameshow 'Das schlimmste Paar'. Und dabei lernen sie mehr über ihre Beziehung, als ihnen lieb ist. Währenddessen wartet Tori darauf, dass das neue Pear Phone endlich herauskommt.
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Victorious
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Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon & © Season 2-3: Nickelodeon Germany