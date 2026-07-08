Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Victorious

NickelodeonStaffel 3Folge 9vom 08.07.2026
Trinas Talent

Trinas TalentJetzt kostenlos streamen

Victorious

Folge 9: Trinas Talent

23 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 6

Andre, Jade, Cat und Beck erzählen sich Legenden, wie Trina die Aufnahmeprüfung für die Schauspielschule bestanden hat. Unterdessen sitzen Tori und Robbie im Restaurant Nozu fest, weil sie ihre Rechnung nicht bezahlen können.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Victorious
Nickelodeon

Victorious

Alle 2 Staffeln und Folgen