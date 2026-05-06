Staffel 4Folge 11vom 06.05.2026
Keiner will den 1. AprilJetzt kostenlos streamen
Victorious
Folge 11: Keiner will den 1. April
23 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 6
Am 1. April rechnet Tori an der Schauspielschule mit kreativen Witzen und Streichen. Dabei bemerkt sie die absurden Geschehnisse und verrückten Vorfälle um sich herum gar nicht.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Victorious
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: Nickelodeon & © Season 2, Season 4: Nickelodeon Germany