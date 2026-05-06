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Victorious

NickelodeonStaffel 4Folge 13vom 06.05.2026
Team Blondie

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Victorious

Folge 13: Team Blondie

23 Min.Folge vom 06.05.2026

Beck dreht für ein Projekt einen kleinen Film, in dem Jade, Tori und Cat als Blondinen auftreten. Nachdem ein Drehtag vorbei ist, überredet Tori die anderen beiden, mit den blonden Perücken auszugehen. Tori wollte schon immer mal wissen, wie es ist, blond zu sein. Kaum sind sie im Restaurant, lernt Cat auch schon einen Jungen, Evan, kennen. Sie versteht sich prima mit ihm, erzählt ihm aber nicht, dass sie nur eine blonde Perücke trägt. Sie hat sich mit ihm für den nächsten Tag bei Becks Filmpremiere verabredet. In der Zwischenzeit findet Jade heraus, dass Evan nur auf blonde Mädchen steht - jetzt macht sich Cat große Sorgen, dass er sie nicht mehr leiden kann, wenn er die Wahrheit über ihre Haarfarbe erfährt. Also trägt sie am Abend wieder die blonde Perücke, bis ihr Tori klar macht, dass sie sich zeigen muss, wie sie wirklich ist und dass sie auch ohne blonde Haare eine liebenswerte Person ist. So ganz sieht dass Evan aber nicht, da er sie zwar auch mit rioen Haaren hübsch findet, sie aber dann doch schnurstracks stehen lässt.

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