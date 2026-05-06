Auto, Regen, Feuer!Jetzt kostenlos streamen
Victorious
Folge 5: Auto, Regen, Feuer!
Cat ist todtraurig. Ihre Lieblingsschauspielerin Mona Patterson ist gestorben. Sie bringt Jade und Tori dazu, mit ihr zu Monas Haus nach San Diego zu fahren. Vehikel ist das Schrott-Cabrio von Cats Bruder. Als die drei in einen Regenguss geraten, geht das Verdeck erst nicht zu und stellt sich dann sogar als nicht existent heraus. Tropfnass kommen sie schließlich bei Mona Patterson an. Cat entzündet zum Gedenken eine Kerze, da tritt Mona aus ihrem Haus heraus. Cat hatte fälschlicherweise angenommen, dass sie tot sei. Mona verjagt die drei Mädchen von ihrem Grundstück. Doch die Kerze hat Folgen. Monas Haus brennt bis auf die Grundfeste ab. Die Jungs haben inzwischen Trina einen Denkzettel verpasst, die überall herum erzählt hat, dass Beck sie um ein Date gebeten hätte. Sie tun so, als wären sie alle in Trina verknallt und fangen eine Schlägerei an. Entsetzt holt Trina ihren Vater, doch bei den Jungs herrscht wieder Friede, Freude, Eierkuchen und Trina steht dumm da.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick