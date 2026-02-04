Singer/Songwriter Philip PillerJetzt kostenlos streamen
Vienna Calling - Wer singt für Österreich?
Folge 4: Singer/Songwriter Philip Piller
2 Min.Folge vom 04.02.2026
Der 30-jährige Philip Piller aus will mit seinem deutschen Popsong "Das Leben ist Kunst" das Publikum in seinen Bann ziehen. "Meine musikalische Karriere hängt mit der Diskrepanz zusammen, die bei der eigenen Reflexion oft in einem entsteht. Dass es darum geht, beides in sich zu tragen – das Leid und das Schöne. Und darum, wie wichtig das ist, um daran zu wachsen. ‚Das Leben ist Kunst‘ klingt so universal wahr und ist für mich ein gutes Motto. Ich finde den ESC so nice, weil man eine gewisse Narrenfreiheit hat und sich Mut oft auszahlt. Und noch dazu ist es eine der größten Bühnen der Welt." Bildquelle: ORF/ORF/Klaus Titzer
