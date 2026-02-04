Staffel 1Folge 7vom 04.02.2026
Vienna Calling - Wer singt für Österreich?
Folge 7: "Vienna Calling - Wer singt für Österreich": Kärntner Talent Julia Steen
3 Min.Folge vom 04.02.2026
Kärntnerin Julia Steen, 23 Jahre, möchte mit ihrem deutschen Pop-Song "Julia" das Publikum verzaubern. "Mein Song ist eine Hommage daran, im Leben Empowerment und Stärke zu zeigen. Ich möchte damit dazu ermutigen, dass der Weg, den man geht, der richtige ist, und den Menschen die Stärke mitgeben, alles schaffen zu können, wenn sie es wirklich möchten. Ich möchte zum ESC, weil ich glaube, dass Musik und dieses Feeling über Sprachbarrieren und Ländergrenzen verbinden. Das ist die oberste Priorität beim ESC." Bildquelle: ORF/ORF/Klaus Titzer
