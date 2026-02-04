Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die 22-jährige Lena Schaur aus Tirol, tritt mit ihrem englischen Popsong "Painted Reality" beim Vorentscheid an. "In meinem Song geht es um das Streben nach Perfektionismus und darum, sich für andere verstellen zu wollen oder zu müssen. Ein Thema, das mich selber schon lange beschäftigt und vor allem in der heutigen Zeit mit Social Media so präsent ist. Ich möchte gerne zum ESC, weil ich sehr fasziniert davon bin. Ich sehe es auch nicht als Competition, ich will auf dieser Bühne stehen und den Zusammenhalt und die Vielseitigkeit feiern." Bildquelle: ORF/ORF/Klaus Titzer

