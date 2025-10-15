Vienna Killing (1/3): Die Unterweger StoryJetzt kostenlos streamen
Vienna Killing
Folge 1: Vienna Killing (1/3): Die Unterweger Story
Er galt als resozialisierter Starautor – doch hinter der Fassade lauerte ein Serienmörder. Die dreiteilige Doku beleuchtet den Fall Jack Unterweger aus der Perspektive seiner 18-jährigen Verlobten Bianca. Inhalt: Bianca lernt Jack Unterweger zu einer Zeit in einer Bar kennen, als er für das Paradebeispiel für gelungene Resozialisierung angesehen wird. In den 1970er Jahren ist er für den Mord an einer jungen Frau zu lebenslanger Haft verurteilt worden und hat im Gefängnis begonnen, eigene Texte zu verfassen. Als sein autobiografischer Roman veröffentlicht und verfilmt wird, machen sich die österreichische Literaturszene und die High Society für ihn stark. Im Mai 1990 wird Jack Unterweger auf Bewährung entlassen. Als sich Morde an Prostituierte häufen, führt er für den ORF zunächst noch Interviews mit Frauen vom Straßenstrich und hochrangigen Polizisten. Schließlich gerät er jedoch ins Visier der Ermittelnden und begibt sich mit Bianca auf die Flucht nach Miami. Bildquelle: Votava / brandstaetter images / picturedesk.com
