Vienna Killing
Folge 2: Vienna Killing (2/3): Die Unterweger Story
48 Min.Folge vom 15.10.2025
Jack Unterweger sorgte seit seiner Flucht für großes Aufsehen. Auch um seine 18-jährige Verlobte Bianca entstand ein Medienrummel, doch sie glaubte an seine Unschuld und fühlte sich sicher. Trotz ihrer Bemühungen wurde Jack in Miami vom FBI festgenommen. Während Bianca nach Wien zurückkehrte, versuchte Jack alles, um nicht ausgeliefert zu werden. Als wichtige Zeugin wurde sie von den Medien ständig verfolgt und stand regelmäßig telefonisch mit Jack in Kontakt. Regie: Kirsten Brandt Bildquelle: Votava / brandstaetter images / picturedesk.com
