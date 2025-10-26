Viennale Spezial
Folge 1: Viennale Spezial
39 Min.Folge vom 26.10.2025
In einem Viennale Spezial wurden einige Höhepunkte des diesjährigen Festivals vorgestellt. Darunter das politische Drama "Ein einfacher Unfall" des iranischen Regisseurs Jafar Panahi, das beim diesjährigen Filmfestival von Cannes mit der "Goldenen Palme" ausgezeichnet worden war. Auch der Goldene-Löwen-Gewinner von Venedig war zu sehen: die Tragikomödie "Father, Mother, Sister, Brother" von Kultregisseur Jim Jarmusch. Zum Gespräch traf der französische Schauspiel-Star Juliette Binoche ein.
