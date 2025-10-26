Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 1vom 26.10.2025
39 Min.Folge vom 26.10.2025

In einem Viennale Spezial wurden einige Höhepunkte des diesjährigen Festivals vorgestellt. Darunter das politische Drama "Ein einfacher Unfall" des iranischen Regisseurs Jafar Panahi, das beim diesjährigen Filmfestival von Cannes mit der "Goldenen Palme" ausgezeichnet worden war. Auch der Goldene-Löwen-Gewinner von Venedig war zu sehen: die Tragikomödie "Father, Mother, Sister, Brother" von Kultregisseur Jim Jarmusch. Zum Gespräch traf der französische Schauspiel-Star Juliette Binoche ein.

