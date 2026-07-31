Vier Frauen und ein Todesfall: Totalschaden (4/6)Jetzt kostenlos streamen
Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 3
Folge 28: Vier Frauen und ein Todesfall: Totalschaden (4/6)
Als sein Gegenkandidat zur Bürgermeisterwahl von seinem eigenen Auto überrollt wird, scheint sich zunächst Peppi Nothdurfters größtes Problem wie von selbst gelöst zu haben. Doch dass es sich bei dem Tod des Kandidaten Wörrister nicht nur um einen einfachen Unfall handeln kann, versteht sich bald von selbst. Besetzung: Adele Neuhauser (Julie) Brigitte Kren (Maria) Julia Stinshoff (Lola) Martina Poel (Sabine) Michael Ostrowski (Franzi) Raimund Wallisch (Paulmichl) Nike van der Let (Petra Patterer) Lukas Schwaiger (Rocco) Georges Kern (Bürgermeister) Charly Rabanser (Salchegger) Harald Schrott (Raphael Dorn) Brigitte Jaufenthaler (Frau Bürgermeister) Edmund Jäger (Wörrister) Elmar Drexel (Scheich) Regie: Wolfgang Murnberger Drehbuch: Uli Brée und Rupert Henning Bildquelle: ORF/Hubert Mican
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