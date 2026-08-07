Vier Frauen und ein Todesfall (5/6): FensterlsturzJetzt kostenlos streamen
Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 3
Folge 29: Vier Frauen und ein Todesfall (5/6): Fensterlsturz
Im Dorf Ilm sorgt der Tod des als „Mr. Blien“ bekannten Dorfspanners für Aufruhr: Während seiner lüsternen Streifzüge stürzt er von einer Leiter und landet tot im Gartenbrunnen von Klara Mittermeier. Sofort nehmen die neugierigen Begräbnisweiber die Ermittlungen auf. Gleichzeitig eskaliert die Eifersucht zwischen Klaras Exmann Heinz und ihrem neuen Freund Bernie. Die Intrigen der Damen verschärfen die Lage – am Ende sind drei Männer tot, und auch Julies Poolabenteuer endet tragisch. Besetzung: Adele Neuhauser (Julie) Brigitte Kren (Maria) Julia Stinshoff (Lola) Martina Poel (Sabine) Michael Ostrowski (Franzi) Raimund Wallisch (Paulmichl) Bildquelle: ORF/Franz Neumayr
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