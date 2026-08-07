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Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 3

Vier Frauen und ein Todesfall (5/6): Fensterlsturz

ORF1Staffel 1Folge 29vom 07.08.2026
Vier Frauen und ein Todesfall (5/6): Fensterlsturz

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Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 3

Folge 29: Vier Frauen und ein Todesfall (5/6): Fensterlsturz

48 Min.Folge vom 07.08.2026

Im Dorf Ilm sorgt der Tod des als „Mr. Blien“ bekannten Dorfspanners für Aufruhr: Während seiner lüsternen Streifzüge stürzt er von einer Leiter und landet tot im Gartenbrunnen von Klara Mittermeier. Sofort nehmen die neugierigen Begräbnisweiber die Ermittlungen auf. Gleichzeitig eskaliert die Eifersucht zwischen Klaras Exmann Heinz und ihrem neuen Freund Bernie. Die Intrigen der Damen verschärfen die Lage – am Ende sind drei Männer tot, und auch Julies Poolabenteuer endet tragisch. Besetzung: Adele Neuhauser (Julie) Brigitte Kren (Maria) Julia Stinshoff (Lola) Martina Poel (Sabine) Michael Ostrowski (Franzi) Raimund Wallisch (Paulmichl) Bildquelle: ORF/Franz Neumayr

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