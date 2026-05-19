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Vinnie Jones in the Country

Alte Weggefährten

HGTVFolge vom 19.05.2026
Alte Weggefährten

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Vinnie Jones in the Country

Folge vom 19.05.2026: Alte Weggefährten

44 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 6

Auf der Farm kommt die Arbeit nur schleppend voran, und auch das geplante Seehaus-Projekt bleibt liegen. Während die Tage ruhiger werden, wächst bei Vinnie die Unruhe. Erst der Besuch seines Mentors bringt neue Impulse und sorgt dafür, dass er wieder Motivation und Richtung findet.

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