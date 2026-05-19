Vinnie Jones in the Country
Folge vom 19.05.2026: Alte Weggefährten
44 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 6
Auf der Farm kommt die Arbeit nur schleppend voran, und auch das geplante Seehaus-Projekt bleibt liegen. Während die Tage ruhiger werden, wächst bei Vinnie die Unruhe. Erst der Besuch seines Mentors bringt neue Impulse und sorgt dafür, dass er wieder Motivation und Richtung findet.
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Genre:Dokumentation, Heimwerken
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.