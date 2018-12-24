Vintage Home - Die Retro-Traumhäuser
Folge vom 24.12.2018: Ein untypischer Tudor
20 Min.Folge vom 24.12.2018
Jessie und Tina finden ein Tudor-Haus für 399.000 Dollar, dessen Preisspiegel zwischen 500.000 und 600.000 liegt. Die Architektur ist in Kalifornien beliebt und zeichnet sich durch seine schräge Steildach-Form und ein geometrisches Balkenmuster aus. Außerdem hat das Objekt viele Original-Details, darunter Türgriffe, Sockelleisten und hölzerne Fensterrahmen. Die Böden sind jedoch kaputt, die Bäder uralt und die Küche zu eng. Wenn sie es geschickt anstellen, könnten 40.000 Dollar für die nötigen Renovierungsarbeiten reichen, und das Makler-Paar würde einen schönen Gewinn einstreichen. Doch wie sich zeigt, gibt es mehrere Interessenten, und der Preis steigt.
