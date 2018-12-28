Ein Craftsman-Haus in Long Beach Jetzt kostenlos streamen
Vintage Home - Die Retro-Traumhäuser
Folge vom 28.12.2018: Ein Craftsman-Haus in Long Beach
21 Min.Folge vom 28.12.2018
Tina und Jessie Rodriguez erwerben ein Haus im Craftsman-Stil, das in Long Beach, im trendigen In-Viertel Retro Row steht. Die Gegend ist voller hipper Läden und Restaurants - und die Immobilie von 1919, die zwei Schlafzimmer, ein Bad und viele Craftsman-Original-Einbauten besitzt, ein echtes Schnäppchen: Nur 499.000 Dollar haben die „Vintage Home“-Experten für das Objekt bezahlt, wohingegen ähnliche Häuser in der Nachbarschaft nicht unter 625.000 Dollar angeboten werden. Doch als die beiden mit der Renovierung beginnen, gibt es einige unvorhergesehene Zwischenfälle, die das ganze Projekt erschweren und den erhofften Gewinn infrage stellen.
