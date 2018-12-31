Vintage Home - Die Retro-Traumhäuser
Folge vom 31.12.2018: Eine Reise in die 50er
21 Min.Folge vom 31.12.2018
Jessie und Tina lieben es, heruntergekommenen Häusern den verlorengegangenen Glanz wiederzugeben. Ihr neuestes Objekt ist ein Haus im Ranch-Stil von 1957 mit großen Fenstern, offener Raumaufteilung und minimalistischem Design, das drei Schlaf- und zwei Badezimmer besitzt. Das Makler-Ehepaar hat die Immobilie, die in Rancho Cucamonga, Kalifornien, direkt am Golfplatz liegt, für 500.000 Dollar gekauft und damit einen super Deal gemacht, denn es gibt in dieser Lage so gut wie nichts auf dem Markt. Und wenn, sind die Objekte wesentlich teurer. Jessie und Tina planen für die Renovierung etwa 60.000 Dollar ein - und würden damit einen guten Gewinn einstreichen.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
