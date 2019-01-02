Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vintage Home - Die Retro-Traumhäuser

Eine Ranch in Stadtnähe

HGTVFolge vom 02.01.2019
Eine Ranch in Stadtnähe

Eine Ranch in StadtnäheJetzt kostenlos streamen

Vintage Home - Die Retro-Traumhäuser

Folge vom 02.01.2019: Eine Ranch in Stadtnähe

22 Min.Folge vom 02.01.2019

Die Vintage Home-Experten haben gerade den Zuschlag für eine Pferderanch von 1948 bekommen, die in einer schönen Gegend von Whittier, Kalifornien, liegt. Das Objekt mit 160 qm2 Wohnfläche, drei Schlaf- und zwei Badezimmern hat das Makler-Paar 387.000 Dollar gekostet. Doch wenn sie am Ende den angepeilten Verkaufspreis von 520.000 bekommen wollen, sollten sie bei der Renovierung ihre ganze Kreativität in die Waagschale werfen: Jessie und Tina müssen den einstigen Western-Charme des Anwesens wiederbeleben und dafür viel Holz und Stein verarbeiten. Außerdem steht die Restaurierung der alten Pferdeställe an, und die Bäder brauchen dringend ein neues Design.

