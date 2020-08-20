Vintage Home – Renovieren in Pittsburgh
Folge vom 20.08.2020: Der recycelte Waschtisch
20 Min.Folge vom 20.08.2020
Die Immobilienmaklerin Ally Mahon stellt sich ihrer ersten Herausforderung: Chris und Aimee haben ein Haus aus den 20er-Jahren gekauft, das dringend einen neuen Look und eine bessere Aufteilung für die kleine Familie benötigt. Ally Mahon plant eine komplett neue Küche und verleiht jedem Raum mit ihrem Interiordesign einen tollen Charme.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.