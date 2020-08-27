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Vintage Home – Renovieren in Pittsburgh

Der finnische Traum

HGTVFolge vom 27.08.2020
Der finnische Traum

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Vintage Home – Renovieren in Pittsburgh

Folge vom 27.08.2020: Der finnische Traum

20 Min.Folge vom 27.08.2020

Ally soll für ihre neuen Kunden ein altes Bauernhaus modernisieren und vergrößern. Auf der Wunschliste der sechsköpfigen Familie steht ein neues Badezimmer mit Sauna und eine größere und moderne Küche. Genau das ist Allys Spezialgebiet: Sie gestaltet ein skandinavisches Interiorkonzept, das ihre Liebe zu Vintage mit neuen Elementen verbindet. Die Familie ist glücklich!

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