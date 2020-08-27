Vintage Home – Renovieren in Pittsburgh
Folge vom 27.08.2020: Der finnische Traum
20 Min.Folge vom 27.08.2020
Ally soll für ihre neuen Kunden ein altes Bauernhaus modernisieren und vergrößern. Auf der Wunschliste der sechsköpfigen Familie steht ein neues Badezimmer mit Sauna und eine größere und moderne Küche. Genau das ist Allys Spezialgebiet: Sie gestaltet ein skandinavisches Interiorkonzept, das ihre Liebe zu Vintage mit neuen Elementen verbindet. Die Familie ist glücklich!
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.