Vintage Home – Renovieren in Pittsburgh
Folge vom 03.09.2020: Designproblem Kamin
20 Min.Folge vom 03.09.2020
Blair und Rachel wohnen in einem Backsteinhaus aus den 20er-Jahren in Pittsburgh. Das historische Haus hat bereits einen schönen Vintage-Look, es gibt allerdings zwei Problemzonen: die Küche und den Garten. Ally gestaltet einen neuen Küchen- und Essbereich im Craftsman-Stil und verwandelt den Garten in eine Oase, indem sie Vintagestücke und eigene Handarbeiten mit einbezieht.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.