Vintage Home – Renovieren in Pittsburgh
Folge vom 10.09.2020: Abenteuer Art déco
20 Min.Folge vom 10.09.2020
Nachdem Will und Adria das Mid-Century-Haus ihrer Träume gekauft hatten, blieben die Renovierungspläne über viele Jahre auf der Strecke. Drei Kinder und einen Hund später vertrauen sie Ally das Projekt an. Für das Interiordesign setzt sie auf restaurierte antike Möbel, die die Art-Deco-Elemente des Hauses unterstreichen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.