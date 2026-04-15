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Wo ist Westlake?

BetaStaffel 3Folge 21vom 15.04.2026
Wo ist Westlake?

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Folge 21: Wo ist Westlake?

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Westlake will unter falscher Identität einen unbrauchbar gemachten Zünder für eine Neutronenbombe an Terroristen überbringen. Völlig überraschend wird deren Hauptquartier gestürmt. Westlake wacht danach im Krankenhaus auf, wo sie von einer NSA-Agentin namens Alice verhört wird, die ihr Hochverrat vorwirft. Doch Westlake kommt bald dahinter, dass sie zwei KGB-Agenten in die Hände gefallen ist.

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