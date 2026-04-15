Viper
Folge 21: Wo ist Westlake?
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Westlake will unter falscher Identität einen unbrauchbar gemachten Zünder für eine Neutronenbombe an Terroristen überbringen. Völlig überraschend wird deren Hauptquartier gestürmt. Westlake wacht danach im Krankenhaus auf, wo sie von einer NSA-Agentin namens Alice verhört wird, die ihr Hochverrat vorwirft. Doch Westlake kommt bald dahinter, dass sie zwei KGB-Agenten in die Hände gefallen ist.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Viper
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film