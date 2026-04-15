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Viper

Der doppelte Cole

BetaStaffel 3Folge 22vom 15.04.2026
Der doppelte Cole

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Viper

Folge 22: Der doppelte Cole

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Cole gerät vor seiner Haustür in eine Falle und wird niedergeschlagen. Als er später wieder zu sich kommt, befindet er sich in der Gewalt von Giles Seton. Der ehemals verantwortliche Ingenieur des Viper-Komplexes war wegen Bestechung von der Regierung entlassen worden. Nun will er Rache üben und sich finanziell entschädigen lassen. Er hat den Gangster Terry Hawks - der nach einer Gesichtsoperation wie Cole aussieht - engagiert, den Defender in seinen Besitz zu bringen.

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