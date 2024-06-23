Vollendeter Klang - Die Kunst der BogenmacherJetzt kostenlos streamen
Folge 1: Vollendeter Klang - Die Kunst der Bogenmacher
(Dokumentation, AUT 2020) Seit mehr als zwei Jahrhunderten werden exklusive Bögen für Streichinstrumente aus dem brasilianischen Fernambukholz gefertigt. Die Herstellung ist immer noch echte Handwerkskunst, fast alle Arbeitsschritte werden in Handarbeit ausgeführt. Doch das wertvolle Fernambukholz steht mittlerweile auf der CITES-Liste der bedrohten Arten. Der Großteil der Spezies, die ausschließlich in der Mata Atlantica heimisch ist, wurde bereits ab dem 16. Jahrhundert von den Portugiesen abgeholzt und als rotes Färbemittel verwendet. Eine internationale Initiative von rund 250 Bogenmachern weltweit versucht seit einigen Jahren den Fernambukbaum durch Wiederaufforstung zu retten. Peppo Wagner geht der Frage nach, was das Fernambukholz so einzigartig macht und bietet Einblicke in die Kunst der Bogenmacher. Gestaltung: Peppo Wagner
