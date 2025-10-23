Zum Inhalt springenBarrierefrei
Volleyball: Champions League Herren

ORF SPORT +Staffel 1Folge 28vom 23.10.2025
119 Min.Folge vom 23.10.2025

Der TSV Hartberg hat seine Premiere in der Volleyball-Königsklasse mit einer beeindruckenden Leistung eröffnet. Vor heimischem Publikum lieferten die Steirer gegen Akaa Volley ein spannendes Spiel und sorgten für einen gelungenen Auftakt.

