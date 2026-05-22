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Von Gestein zu Gestein

Sandstein

ServusTVStaffel 1Folge 4vom 22.05.2026
Sandstein

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Von Gestein zu Gestein

Folge 4: Sandstein

48 Min.Folge vom 22.05.2026

Überall auf der Erde erreichen Gesteinsformationen rekordverdächtige Höhen und Tiefen, erodieren und verwandeln sich und prägen so die außergewöhnlichsten Landschaften, Kulturen und Religionen unserer Welt. Sie bestimmen unseren Blick auf die Landschaft, beeinflussen das Leben von Pflanzen und Tieren, und schaffen Verbindungen zwischen dem unendlich Kleinen und dem unendlich Großen, der Wissenschaft und dem Heiligen.

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