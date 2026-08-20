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Vorarlberg heute-Sommergespräche

ORF2Staffel 1Folge 1vom 20.08.2026
Die ORF Vorarlberg Sommergespräche vor Ort mit Claudia Gamon, NEOS

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Vorarlberg heute-Sommergespräche

Folge 1: Die ORF Vorarlberg Sommergespräche vor Ort mit Claudia Gamon, NEOS

24 Min.Folge vom 20.08.2026

Ein Drittel der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger lebt in einer Gemeinde unter 5.000 Einwohnern. Dort zeigen sich viele Herausforderungen unserer Zeit besonders deutlich. Teuerung, Wohnen, Wirtschaft, Zusammenleben, Gesundheit und Umwelt - was wollen die Parteispitzen hier für die Bevölkerung verbessern? Das fragt Chefredakteurin Angelika Simma-Wallinger in den "ORF Vorarlberg Sommergesprächen vor Ort" Claudia Gamon, Landessprecherin der NEOS.

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