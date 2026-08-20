Staffel 1Folge 1vom 20.08.2026
Die ORF Vorarlberg Sommergespräche vor Ort mit Claudia Gamon, NEOSJetzt kostenlos streamen
Vorarlberg heute-Sommergespräche
Folge 1: Die ORF Vorarlberg Sommergespräche vor Ort mit Claudia Gamon, NEOS
24 Min.Folge vom 20.08.2026
Ein Drittel der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger lebt in einer Gemeinde unter 5.000 Einwohnern. Dort zeigen sich viele Herausforderungen unserer Zeit besonders deutlich. Teuerung, Wohnen, Wirtschaft, Zusammenleben, Gesundheit und Umwelt - was wollen die Parteispitzen hier für die Bevölkerung verbessern? Das fragt Chefredakteurin Angelika Simma-Wallinger in den "ORF Vorarlberg Sommergesprächen vor Ort" Claudia Gamon, Landessprecherin der NEOS.
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