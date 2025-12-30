Vorarlberg heute vom 30.12.2025Jetzt kostenlos streamen
Vorarlberg heute
Folge 981: Vorarlberg heute vom 30.12.2025
20 Min.Folge vom 30.12.2025
Keine Teilöffnung für Stadttunnel in Feldkirch | Justizanstalt-Leiterin Feldkirch zieht Bilanz | Messerattacke auf Friedhof: Verdächtiger in U-Haft | Feuerwerk zu Silvester sorgt für Diskussionen | Jahresrückblick Sport | Sternsinger besuchten Bundespräsident | Vorarlberg war 2025 eine Lotto-Hochburg
