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Vorarlberg heute vom 10.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1082vom 10.04.2026
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Folge 1082: Vorarlberg heute vom 10.04.2026

19 Min.Folge vom 10.04.2026

Dieselpreis: Fracht und Reisen werden teurer | Neue Anlaufstelle für Essstörungen bietet Orientierung und Unterstützung | Dafins: Volksschüler müssen vorübergehend Schule wechseln | Landwirtschaftskammer startet in fünfjährige Funktionsperiode | Vorarlberger Wirtschaftselite ausgezeichnet | Wieder 1.000 Fahrräder in Vorarlberg gestohlen | 40 Soldaten in Schwarzach angelobt | Kids Schneetag: Volksschüler genießen Spass im Schnee

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