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Vorarlberg heute
Folge 1149: Vorarlberg heute vom 16.06.2026
18 Min.Folge vom 16.06.2026
Verteidigungsministerin drängt auf Verlängerung des Wehrdienstes | Kommandoübergabe beim Bundesheer | Absturz: Lenker ohne Gurt schwer verletzt | Schwere Zeiten für Blumenproduzenten | HAK-Direktor verteidigt Handelsschulen | Dornbirn: Obonya probt mit Schülern | Bruno Pezzey: Vorarlbergs WM-Pionier
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