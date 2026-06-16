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Vorarlberg heute

Vorarlberg heute vom 16.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1149vom 16.06.2026
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Folge 1149: Vorarlberg heute vom 16.06.2026

18 Min.Folge vom 16.06.2026

Verteidigungsministerin drängt auf Verlängerung des Wehrdienstes | Kommandoübergabe beim Bundesheer | Absturz: Lenker ohne Gurt schwer verletzt | Schwere Zeiten für Blumenproduzenten | HAK-Direktor verteidigt Handelsschulen | Dornbirn: Obonya probt mit Schülern | Bruno Pezzey: Vorarlbergs WM-Pionier

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