Verbrechen aus Leidenschaft

Vorläufig festgenommen - 24 Stunden in Gewahrsam

Folge 1: Verbrechen aus Leidenschaft

47 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12

Die Polizisten werden zu einem blutigen Tatort gerufen: Ein Ehepaar wurde durch mehrere Messerstiche umgebracht. Nun dürfen die Beamten keine Zeit verlieren und müssen die letzten 24 Stunden im Leben der Opfer rekonstruieren. Dabei erschweren ihnen Zeugen, die falsche Angaben machen, die Ermittlungen erheblich.

