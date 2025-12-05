Staffel 2Folge 1vom 05.12.2025
Vorläufig festgenommen - 24 Stunden in Gewahrsam
Folge 1: Verbrechen aus Leidenschaft
47 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
Die Polizisten werden zu einem blutigen Tatort gerufen: Ein Ehepaar wurde durch mehrere Messerstiche umgebracht. Nun dürfen die Beamten keine Zeit verlieren und müssen die letzten 24 Stunden im Leben der Opfer rekonstruieren. Dabei erschweren ihnen Zeugen, die falsche Angaben machen, die Ermittlungen erheblich.
Vorläufig festgenommen - 24 Stunden in Gewahrsam
Genre:Krimi, Reality
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Entertainment Ltd. (ehemals Granada)