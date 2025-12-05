Vorläufig festgenommen - 24 Stunden in Gewahrsam
Folge 10: Golden Bracelet
47 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
Drei Männer wollen einen Raub begehen. Doch das Vorhaben gelingt nicht, da das Personal die Diebe kurzerhand rausschmeißt. Als der Ladenbesitzer anschließend vor die Tür geht und die Täter zur Rede stellt, wird er niedergestochen. Können die Ermittler die Kriminellen ausfindig machen?
Genre:Krimi, Reality
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Entertainment Ltd. (ehemals Granada)