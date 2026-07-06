Vorstadtweiber Staffel 1
Folge 18: Vorstadtweiber (7/10)
Georg entdeckt, dass seine Mutter Anna heimlich eine Kamera im Schlafzimmer installiert hat, und wirft sie hinaus. Gleichzeitig geraten mehrere Beziehungen ins Wanken: Waltraud ist ungewollt schwanger, Maria trifft in Georgs geheimer Wohnung auf dessen Liebhaber Joachim, und beide erkennen, dass Georg sie belogen hat. Während Intrigen um Immobiliengeschäfte und politische Machtspiele eskalieren, schmieden die Frauen eigene Pläne, um aus der Nordautobahn-Affäre Profit zu schlagen. Besetzung: Gerti Drassl (Maria Schneider) Maria Köstlinger (Waltraud Steinberg) Nina Proll (Nicoletta Huber) Juergen Maurer (Georg Schneider) Bernhard Schir (Hadrian Melzer) Lucas Gregorowicz (Bertram Selig) Martina Ebm (Caroline Melzer) Adina Vetter (Sabine Herold) Gertrud Roll (Anna Schneider) Simon Schwarz (Josef Steinberg) Xaver Hutter (Francesco) Johannes Nussbaum (Simon Schneider) Philipp Hochmair (Joachim Schnitzler) Sandra Cervik (Helga Pariasek) Erika Deutinger (Marianne Schinnagl) Wilhelm Iben (Hannes Koller) Marian Stermschegg (Carlo) Franz Xaver Zach (Dr. Stanek) Anna Katharina Thomashoff (Lea) Buch: Uli Brée Regie: Harald Sicheritz Bildquelle: ORF/MR Film
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