Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Vorstadtweiber Staffel 2

Vorstadtweiber (3/10)

ORF1Staffel 1Folge 33vom 17.08.2026
Vorstadtweiber (3/10)

Vorstadtweiber (3/10)Jetzt kostenlos streamen

Vorstadtweiber Staffel 2

Folge 33: Vorstadtweiber (3/10)

49 Min.Folge vom 17.08.2026

Die Nordautobahn sorgt erneut für Schlagzeilen. Minister Schnitzler hat die Angelegenheit ins Rollen gebracht, um seine Erpresser bloßzustellen. Sabine kann als aufgezwungene Beraterin schadlos aussteigen, Georg hingegen ist pleite. Hadrian und Bertram setzen ihn unter Druck, da ihre Frauen als Grundbesitzerinnen in das Spekulationsgeschäft verwickelt sind. Georg erfährt zudem, dass Maria schwanger ist. Er weiß, dass das Baby nicht von ihm sein kann. Besetzung: Gerti Drassl (Maria Schneider) Maria Köstlinger (Waltraud Steinberg) Nina Proll (Nicoletta Huber) Juergen Maurer (Georg Schneider) Bernhard Schir (Hadrian Melzer) Lucas Gregorowicz (Bertram Seli) Martina Ebm (Caroline Melzer) Adina Vetter (Sabine Herold) Gertrud Roll (Anna Schneider) Philipp Hochmair (Joachim Schnitzler) Xaver Hutter (Francesco) Johannes Nussbaum (Simon Schneider) Proschat Madani (Tina) Sandra Cervik (Helga Pariasek) Julia Stemberger (Sylvia) Michael Masula (Dr. Felix Heldt) Thomas Mraz (Jörg Pudschedl) Branko Samarovski (Bruno Pudschedl) Susi Stach (Franziska Pudschedl) Michael Dangl (Dieter West) Regie: Harald Sicheritz Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Vorstadtweiber Staffel 2
ORF1
Vorstadtweiber Staffel 2

Vorstadtweiber Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen