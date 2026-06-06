Wahre Verbrechen - Die Todesengel von LainzJetzt kostenlos streamen
Wahre Verbrechen
Folge 16: Wahre Verbrechen - Die Todesengel von Lainz
45 Min.Folge vom 06.06.2026
Diese Doku setzt sich mit den vier Pflegerinnen aus dem Krankenhaus Lainz auseinander, die medial unter dem Namen "Todesengel von Lainz" in die Geschichte eingegangen sind. Die vier Hilfspflegekräfte wurden 1991 für mehrfachen Mord und versuchten Mord an PatientInnen im Krankenhaus Lainz verurteilt. Die Mordserie hat weit über die Grenzen Österreichs hinaus Bekanntheit erlangt und innerhalb Österreichs eine grundlegende Debatte um das Pflegesystem im Land entfacht. Bildquelle: ORF/Pammer Film
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