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Wahre Verbrechen

Wahre Verbrechen - Die Akte Blauensteiner

ORF IIIStaffel 1Folge 17vom 06.06.2026
Wahre Verbrechen - Die Akte Blauensteiner

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Wahre Verbrechen

Folge 17: Wahre Verbrechen - Die Akte Blauensteiner

46 Min.Folge vom 06.06.2026

Elfriede Blauensteiner ging als "Schwarze Witwe" in die österreichische Kriminalgeschichte ein. In den 1990ern vergiftete sie mehrere wohlhabende, einsame Menschen mit Euglucon, nachdem sie deren Testamente hatte fälschen lassen. Die Opfer fand sie über Kontaktanzeigen. Aufgedeckt wurde die Serie durch einen misstrauischen Erben. Blauensteiner zeigte keine Reue und wurde 1997 und 2001 zu lebenslanger Haft verurteilt. Bildquelle: ORF/Pammer Film

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