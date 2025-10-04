Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wahre Verbrechen: Ein Polizist als Mörder

ORF IIIStaffel 1Folge 5vom 04.10.2025
45 Min.Folge vom 04.10.2025

In True-Crime-Reihe geht es in dieser Folge um einen der verstörendsten Kriminalfälle der Zweiten Republik: den Fall Ernst Karl, einen ehemaligen Polizisten, der zum Mörder wurde – und dessen Lebensweg vom Machtmissbrauch, von Gewalt, Isolation und einer tragischen Todesgeschichte geprägt war. 1968 erschießt Ernst Karl in einer Wiener Tiefgarage zwei Männer mit gezielten Kopfschüssen. Zunächst verkauft er sich als Held, der in Ausübung seines Dienstes ein Verbrechen verhindert habe. Doch bald zeigt sich: Die Tat war inszeniert. Die Opfer hatten ihn zuvor mit seiner Homosexualität erpresst – in einer Zeit, in der gleichgeschlechtliche Beziehungen noch strafbar waren. Karl gesteht – und wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Bildquelle: ORF/Pammer Film/

