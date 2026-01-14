Die Freisprechung und der Ungarische MeisterJetzt kostenlos streamen
Waldheimat
Folge 25: Die Freisprechung und der Ungarische Meister
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Drei Jahre ist Peter schon bei Meister Natz, nun geht seine Lehrzeit zu Ende. Als Gesellenstück hat er eine Joppe für seinen Vater angefertigt. Der ungarische Schneider bietet Peter mehr Lohn, doch Peter fällt es schwer, sich von Meister Natz zu trennen
Genre:Historisches Drama
Altersfreigabe:
6