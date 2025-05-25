Walking on Sunshine (10/10)Jetzt kostenlos streamen
Walking on Sunshine Staffel 1
Folge 10: Walking on Sunshine (10/10)
Kurz vor der Abstimmung liegen die Nerven bei Tilia blank und sie zieht alle Register, um die Ausschreibung für den Wetterkanal für sich zu gewinnen. Hätte Lukas bereits als Kind gewusst, wie verrückt es in einer Wetterredaktion zugehen kann, wäre sein Berufswunsch trotzdem eindeutig gewesen - er ist nun mal Meteorologe durch und durch. Knapp vor seinem Geburtstag steht ein Ergebnis fest, wenn auch ein knappes und in einiger Hinsicht überraschendes, woran Sophie und Otto nicht ganz unbeteiligt sind. Und zu guter Letzt sorgt Lukas Geburtstagsparty für einigen Zündstoff. Aber wie heißt es so schön - nach Regen kommt Sonnenschein. Doch wir wissen ja, dass das nicht stimmt. Besetzung: Proschat Madani (Tilia Konstantin) Robert Palfrader (Otto Czerny-Hohenburg) Aaron Karl (Lukas Jaric) Selina Graf (Conny Ulrich) Miriam Fussenegger (Sophie Mitterndorfer) Bernhard Schir (Hilmar Graumann) Heidelinde Pfaffenbichler (Astrid Günesch) Tanja Raunig (Jana Fischer) Drehbuch: Mischa Zickler Regie: Andreas Kopriva Bildquelle: ORF/Hubert Mican
