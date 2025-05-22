Walking on Sunshine (3/10)Jetzt kostenlos streamen
Walking on Sunshine Staffel 1
Folge 3: Walking on Sunshine (3/10)
45 Min.Folge vom 22.05.2025
Otto plant eine Homestory, um sein Image aufzupolieren, und nutzt dafür die Bekanntschaft mit einer reichen Unternehmerin. Währenddessen wachsen der Druck auf Tilia und Conny durch Erpressung und Unfallermittlungen. Lukas hingegen genießt sein überraschendes Erbe – und kommt Sophie näher. Besetzung: Proschat Madani (Tilia Konstantin) Robert Palfrader (Otto Czerny-Hohenburg) Aaron Karl (Lukas Jaric) Selina Graf (Conny Ulrich) Harald Windisch (Karl Czerny-Hohenburg) Miriam Fussenegger (Sophie Mitterndorfer) Regie: Andreas Kopriva Bildquelle: ORF/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Walking on Sunshine Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0