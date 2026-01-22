Staffel 1Folge 1vom 22.01.2026
73 Min.Folge vom 22.01.2026
Walter Kammerhofer wird 60! Der Publikumsliebling, bekannt für seine ausverkauften Kabarettshows und seinen unverwechselbaren Humor, begibt sich ins Waldviertel – zum Heilfasten. Für seine neue Rolle in "Ladys Night" muss der Bauch weg, und wir begleiten ihn dabei einen ganzen Tag. In dieser Neuproduktion gibt Kammerhofer intime Einblicke in seinen Fasten-Alltag, sein Leben und seine Kunst und zeigt natürlich wieder seine legendären Schmähs. Lachen garantiert! Bildquelle: ORF/ORF III/Andreas Schinko
