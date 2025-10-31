Waltraut Haas - Ein Leben für die BühneJetzt kostenlos streamen
Waltraut Haas - Ein Leben für die Bühne
Folge 2: Waltraut Haas - Ein Leben für die Bühne
24 Min.Folge vom 31.10.2025
Die österreichische Schauspiel-Legende Waltraut Haas, berühmt als Mariandl in "Hofrat Geiger" und "Rösslwirtin", ist mit 97 Jahren verstorben. Bis ins hohe Alter kehrte sie auf die Bühne zurück, unter anderem bei den Wachau-Festspielen und im Wiener Gloriatheater. Selbst mit 90 begeisterte sie in der Komödie "Himmel auf Erden". Die Doku erzählt ihr Leben, ihre Liebe zur Bühne und ihre magische Verbindung zum Publikum. Gestaltung: Edith Hisch Bildquelle: ORF
Waltraut Haas - Ein Leben für die Bühne
