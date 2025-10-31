Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Waltraut Haas - Ein Leben für die Bühne

Waltraut Haas - Ein Leben für die Bühne

ORF2Staffel 1Folge 2vom 31.10.2025
Waltraut Haas - Ein Leben für die Bühne

Waltraut Haas - Ein Leben für die BühneJetzt kostenlos streamen

Waltraut Haas - Ein Leben für die Bühne

Folge 2: Waltraut Haas - Ein Leben für die Bühne

24 Min.Folge vom 31.10.2025

Die österreichische Schauspiel-Legende Waltraut Haas, berühmt als Mariandl in "Hofrat Geiger" und "Rösslwirtin", ist mit 97 Jahren verstorben. Bis ins hohe Alter kehrte sie auf die Bühne zurück, unter anderem bei den Wachau-Festspielen und im Wiener Gloriatheater. Selbst mit 90 begeisterte sie in der Komödie "Himmel auf Erden". Die Doku erzählt ihr Leben, ihre Liebe zur Bühne und ihre magische Verbindung zum Publikum. Gestaltung: Edith Hisch Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Waltraut Haas - Ein Leben für die Bühne
ORF2
Waltraut Haas - Ein Leben für die Bühne

Waltraut Haas - Ein Leben für die Bühne

Alle 1 Staffeln und Folgen