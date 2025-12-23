Was geht? Staffel 2
Folge 10: Was geht?: Kreativität
14 Min.Folge vom 23.12.2025
Kreativität steckt in uns allen! Helene (14), Alexander (11) und Amelie (12) erzählen, wann sie sich besonders kreativ fühlen und testen sich in einem Blitzwettbewerb für kreative Ideen. Pädagogin Melanie Österreicher spricht mit ihnen darüber, ob man trainieren kann, kreativ zu sein - und warum Kreativität für die Schule und das Leben so wertvoll ist. Bildquelle: ORF/Studio ungefiltert
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Was geht? Staffel 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0