ORF KidsStaffel 1Folge 9vom 16.12.2025
Hat Ehrlichkeit auch Grenzen? Mit Raffael (10), Konstantin (11) und Lou (10) spricht Pädagogin Melanie Österreicher darüber, warum es manchmal schwerfällt, die Wahrheit zu sagen. Die drei erzählen, wie es sich anfühlt, angelogen zu werden, und ob wir manchmal trotzdem schwindeln dürfen. Bildquelle: ORF/Studio ungefiltert

