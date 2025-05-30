Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Was gibt es Neues?

Was gibt es Neues? - Best of Piktogramme - 30.05.2025

ORF1Staffel 2025Folge 550vom 30.05.2025
Was gibt es Neues? - Best of Piktogramme - 30.05.2025

Was gibt es Neues? - Best of Piktogramme - 30.05.2025Jetzt kostenlos streamen

Was gibt es Neues?

Folge 550: Was gibt es Neues? - Best of Piktogramme - 30.05.2025

41 Min.Folge vom 30.05.2025

Punkti, Punkti, Strichi, Strichi, fertig ist das…Piktogramm! Eine der Lieblingskategorien aus dem "Was gibt es Neues" Archiv steht im Mittelpunkt dieser Spezialsendung. Oliver Baier treibt mit den lustigsten Bilderrätseln sein Rateteam zu Höchstleistungen an. Lukas Resetarits, Eva Maria Marold, Andreas Vitásek, Omar Sarsam, Viktor Gernot, Ulrike Beimpold, Hosea Ratschiller, Thomas Maurer, Gery Seidl, Thomas Stipsits, Monica Weinzettl, Günther Lainer, Michael Niavarani, Florian Scheuba, Clemens Maria Schreiner und Katharina Straßer interpretieren was das Zeug hält und entgleisen wie erwartet. Da wird aus einem Kamel schon mal ein Zug und die polnische Bahn hält für Mitreisende immer ein Jausenbrot parat. Prost Mahlzeit, in so einer Welt lässt es sich gut lachen! Bildquelle: ORF/Thomas Jantzen

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Was gibt es Neues?
ORF1
Was gibt es Neues?

Was gibt es Neues?

Alle 1 Staffeln und Folgen